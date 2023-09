Volkanovski expressa desejo de disputar revanche com Makhachev no UFC 300

Não é segredo que Alexander Volkanovski deseja integrar o card do UFC 300, evento que deve acontecer no primeiro semestre de 2024. Anteriormente, o campeão do peso-pena (66 kg) da companhia mencionou Conor McGregor como um possível adversário para o show especial, mas, agora, voltou a mirar Islam Makhachev.

E a razão para 'The Great' expressar o desejo em encarar o russo pela segunda vez é simples: vingança. Vale destacar que, em fevereiro, na Austrália, Volkanovski disputou a superluta de campeões do UFC com Makhachev, mas levou a pior por decisão unânime. No entanto, o australiano deu ao amigo de Khabib Nurmagomedov uma verdadeira batalha e saiu do octógono em alta, mesmo derrotado. Inclusive, parte da comunidade do MMA viu a vitória de Alexander sobre Islam.

Portanto, ciente de que um novo embate com Makhachev possui um status grandioso e é do interesse de Dana White e de parte dos fãs, Volkanovski o menciona como uma possibilidade de integrar o UFC 300. E, de acordo com 'The Great', a ocasião seria perfeita para se vingar do seu único algoz na companhia e, consequentemente, ser campeão do peso-leve (70 kg). Mas, para se aproximar de uma nova luta com o russo, o atleta, antes, vai precisar defender o cinturão do peso-pena, em provável duelo com Ilia Topuria.