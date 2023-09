UFC retira lutador de evento após suposto caso de sequestro, tortura e extorsão

Khusein Askhabov é o mais novo lutador que apresenta problemas com a lei. De acordo com o site 'The Phuket News', o atleta foi preso na Tailândia por suposto envolvimento em um caso de sequestro, extorsão e tortura. Ao tomar conhecimento do episódio, o UFC, por meio de um comunicado oficial, informou que o profissional saiu da luta contra Daniel Pineda, programada para acontecer em outubro, em Las Vegas (EUA).

Segundo o relatório, a prisão de Askhabov, natural do Cazaquistão, aconteceu em setembro, quando ele e seu irmão gêmeo foram identificados como 'dois dos três cazaques' acusados de invadir uma residência e roubar itens avaliados em 338 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão). A informação deu conta que os supostos ladrões surpreenderam um homem italiano, que estava dormindo, o amordaçaram, amarraram e espancaram por horas. Após a saída dos supostos ladrões, o dono da casa conseguiu se libertar, apresentando hematomas e contusões por conta do espancamento sofrido.

"O UFC está ciente da recente prisão e das acusações contra Khusein Askhabov. A organização continuará a reunir detalhes adicionais sobre o incidente. O UFC permitirá que o processo judicial se desenrole antes de fazer qualquer declaração adicional, porém sua luta marcada para o dia 7 de outubro foi cancelada", comunicou o Ultimate.