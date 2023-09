Strickland assume liderança dos médios e estreia no ranking peso-por-peso do UFC

Sean Strickland saiu do UFC 293 com o mundo do MMA aos seus pés. No último sábado (9), na Austrália, o americano surpreendeu ao vencer Israel Adesanya por decisão unânime, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) e, como não poderia ser diferente, foi valorizado na atualização semanal do ranking divulgada pela própria empresa nesta terça-feira (12).

Com o feito, Strickland, naturalmente, assumiu o topo do peso-médio do UFC, desbancando Adesanya, Dricus Du Plessis, Robert Whittaker, Jared Cannonier e Marvin Vettori. E não parou por aí. A atuação impecável de 'Tarzan' diante do nigeriano também o fez integrar o ranking peso-por-peso da companhia. Agora, o americano é o número oito na seleta tabela de classificação, composta pelos melhores lutadores da organização.