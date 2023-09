Solução inusitada! Sean Strickland usa fita adesiva para consertar cinturão do UFC

Demorou poucos dias para Sean Strickland 'quebrar' seu cinturão peso-médio (84 kg) do Ultimate, conquistado por ele no último sábado (9), ao derrotar Israel Adesanya no UFC 293, na Austrália. Mas, bem ao seu estilo, o lutador americano mostrou desapego ao objeto e lidou com a situação de forma simples.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Strickland compartilhou um vídeo onde mostra a solução encontrada por ele para consertar o cinturão danificado. E o método utilizado pelo novo campeão do UFC foi, no mínimo, inusitado - com o auxílio de uma fita adesiva.

"Galera, eu já quebrei meu cinturão. Mas eu tenho uma solução. Novinho em folha", brincou 'Tarzan'.