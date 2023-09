Poatan discorda de possível revanche imediata entre Strickland e Adesanya no UFC

Alex Pereira deixou o peso-médio (84 kg) do UFC para se aventurar nos meio-pesados (93 kg), mas a categoria não saiu dele. Tanto que o brasileiro opinou sobre o futuro da divisão após Sean Strickland vencer Israel Adesanya, em luta realizada no último sábado (9), na Austrália. Depois de 'Tarzan' chocar o mundo e destronar o nigeriano, Dana White expressou o desejo de marcar a revanche imediata entre os atletas, mas 'Poatan' apresentou uma visão diferente.

Em seu canal no 'YouTube', Alex se mostrou contrário à necessidade de Strickland lutar contra Adesanya novamente na sequência. Vale destacar que esta pode ser a segunda revanche imediata que o nigeriano participa no UFC. Contudo, na época do primeiro acerto de contas de 'The Last Stylebender', o cenário no peso-médio era outro. Quando foi nocauteado pelo brasileiro, em novembro, Israel era um campeão dominante e estava levando a melhor sobre o rival até o quinto e último round do confronto.

Dessa forma, 'Poatan' não viu problema em enfrentar o atleta novamente, pela quarta vez na carreira, porém, em abril, acabou nocauteado por ele. Agora, como Adesanya não conseguiu realizar a primeira defesa de cinturão de seu segundo reinado no peso-médio e perdeu de forma clara para Strickland, o brasileiro defendeu a ideia que a categoria deve seguir seu rumo, com o novo campeão lidando com um oponente diferente.