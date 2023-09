McGregor detona Volkanovski nas redes sociais; australiano responde e sugere duelo no UFC 300

Mesmo afastado do esporte há mais de dois anos, Conor McGregor consegue chamar a atenção dos fãs de MMA em pleno final de semana de card numerado do UFC. No último domingo (10), através de suas redes sociais, (veja abaixo ou clique aqui) o irlandês detonou o campeão peso-pena (66 kg) da organização, Alexander Volkanovski. 'Notorious' sugeriu, inclusive, um duelo entre os dois e não demorou muito para que o australiano respondesse.

Através de sua conta no 'X' (antigo Twitter), Conor detonou as credenciais de Alexander e discordou do posto de destaque ocupado pelo rival no ranking peso-por-peso do Ultimate. Os insultos do desafeto chamaram a atenção de Volkanovski, que respondeu à alfinetada com uma sugestão de 'superluta' no UFC 300 - card grandioso programado para 2024, mas ainda sem data definida.

"De jeito nenhum que essa pequena salsicha, o Volkanovski é o número 1 peso-por-peso. Bobo. É trabalho rápido para mim. 100% de precisão. Previsível, atingível, ferível. Gosto que ele tenha esse título, deveríamos lutar em algum momento para que os GOATS dos pesos-penas se enfrentem e não haja mais debate", alfinetou 'Notorious', antes de ser respondido por 'The Great'.