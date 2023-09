Fusão oficial! Sob o nome 'TKO', UFC e WWE iniciam negócios na Bolsa de Valores de Nova York

Além do CEO da 'Endeavor', o importante evento de comemoração da fusão do UFC e da WWE contou com figuras marcantes das companhias. Dana White e Daniel Cormier representaram a organização líder de MMA, enquanto os cartolas Vince McMahon e Paul Levesque, conhecido como 'Triple H', e Bianca Belair, ex-campeã, foram os rostos da gigante do pro-wrestling.

Conheça a Endeavor

A 'Endeavor' controla o UFC desde julho de 2016. A empresa pagou 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 20 bilhões) aos irmãos Lorenzo e Frank Fertitta para adquirir 50,1% da maior organização de MMA do mundo e adquiriu a propriedade total da marca em 2021.