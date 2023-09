"Efeito Poatan"! Kickboxer brasileiro nocauteia no Contender Series e assina com o UFC

O sexto episódio da sétima temporada do Contender Series contou com aproveitamento 100% do esquadrão brasileiro nesta terça-feira (12). Com quatro representantes em ação em Las Vegas (EUA), nossos atletas conquistaram os três contratos possíveis - dois deles se enfrentaram no co-main event da noite.



O maior destaque da noite ficou por conta do peso-pesado Jhonata Diniz, experiente kickboxer que aproveitou o "Efeito Poatan" para garantir sua chance. Depois do sucesso de Alex Poatan no MMA, diversos atletas do kickboxing migraram para a modalidade e, assim como Cesar Almeida semanas atrás, Diniz não deixou a oportunidade passar.



Diante do compatriota Eduardo Neves, Jhonata soube utilizar de sua experiência na luta em pé para conter os ataques do rival e atacar no momento certo. Com jogo de pé preciso, o atleta apenas esperou os momentos certos de golpear, e por vezes balançou o jovem adversário antes de nocautear ainda no assalto inicial.



Com a performance, sua sexta vitória no MMA, Diniz manteve a invencibilidade no novo esporte e chega com destaque em uma das divisões menos povoada na maior organização de MMA do mundo.

Peso-galo invicto

Logo na primeira disputa, Jean Matsumoto impressionou Dana White com seus chutes baixos que minaram Kasey Tanner. Valente, o americano caminhou para frente e trouxe perigo com golpes na curta distância, o que enalteceu o triunfo do peso-galo (61 kg) paulista, que ampliou a invencibilidade de seu cartel para 14 vitórias.



Apesar de terminar por pontos, o combate foi tão movimentado que Dana White fez questão de entrar no octógono para parabenizar os combatentes. Ao final dos três assaltos, Jean foi apontado vencedor por decisão unânime dos jurados. Contrato garantido!