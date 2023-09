De olho no cinturão, Dricus Du Plessis desafia Strickland e alfineta Adesanya

Ao menos até a próxima atualização do ranking do Ultimate, programada para esta terça-feira (12),. Dricus Du Plessis desponta como o primeiro colocado entre os pesos-médios (84 kg). Embalado por seis vitórias consecutivas na principal liga de MMA do mundo, é natural que a atenção do sul-africano esteja voltada para uma eventual disputa de título em seguida. Apesar do objetivo final, 'Stillkocks' como é conhecido, não perde a oportunidade de alfinetar seu desafeto, Israel Adesanya, que foi derrotado por Sean Strickland no último sábado (9).

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Dricus provocou o rival nigeriano ao comparar o desempenho de Izzy no UFC 293 com o de um atleta amador. Assim como Strickland, Du Plessis protagonizou um zebra nesta temporada, ao nocautear Robert Whittaker. Desta forma, o sul-africano quer testar suas habilidades contra o falastrão americano em um confronto pelo cinturão até 84 kg.

"Eu e o Sean Strickland protagonizamos as maiores 'surpresas' de 2023. Então vamos resolver isso como homens, estou pronto. Depois disso o Adesanya pode se esconder na África. Não quero lutar contra o amador que lutou no sábado. Quero vencer a melhor (versão) do Israel Adesanya. Tire um tempo (afastado) e se recomponha primeiro", escreveu o sul-africano.