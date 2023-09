Dana White destaca capacidade de Strickland em superar descrença no UFC 293

"O quão louco é esse jogo? 23 anos nisso, quando estou olhando na internet e leio todas as besteiras, todas essas pessoas que pensam que sabem sobre luta, e não estou sentado aqui agindo como se isso fosse o que achei que iria acontecer, mas o que sempre digo é, 'Nunca julgue uma luta até que ela aconteça'. Você nunca sabe o que diabos vai acontecer nesse esporte", declarou o cartola antes de completar.

"Ele lutou em território hostil, viu o mundo inteiro falando m*** dele, dizendo que ele não conseguiria, era um grande azarão, mas quase nocauteou no primeiro round e ganhou o título. Quando surgem oportunidades, você salta nelas e as aproveita. Você nunca deve recusar lutas quando recebe a ligação, especialmente se for pelo título. Colocamos esse cara nessa situação e não sabíamos que isso iria acontecer. Esse é o negócio da luta e ele é um dos mais malucos do esporte", concluiu

Histórico de Strickland no MMA

Um dos lutadores mais polêmicos e populares do MMA atual, Sean Strickland, de 32 anos, vive grande fase na carreira e agora é campeão do peso-médio do UFC. No esporte desde 2008, 'Tarzan' realizou 33 lutas, venceu 28 e perdeu cinco vezes. Seus triunfos mais expressivos foram sobre Abus Magomedov, Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Krzysztof Jotko, Nassourdine Imavov, Tom Breese e Uriah Hall.