Strickland se gaba após vencer Adesanya no UFC: "Sou um dos melhores strikers"

Sean Strickland é só alegria após brilhar no UFC 293. No evento realizado no último sábado (9), na Austrália, o americano se tornou campeão do peso-médio (84 kg) ao vencer Israel Adesanya, que era o grande favorito da luta, por decisão unânime. Por ter convencido no octógono e mudado de patamar no MMA, 'Tarzan' não conteve a empolgação.

Na coletiva de imprensa pós-show, Strickland, sem titubear, afirmou ser um dos melhores trocadores não só do peso-médio do UFC, como também do MMA. E, de certa forma, o posicionamento do campeão da companhia não é um exagero, pois, de fato, ele apresenta alto nível na luta em pé e tem a área como seu ponto forte.

Inclusive, o americano levou a melhor sobre Adesanya, especialista na trocação, justamente em tal setor. No octógono, 'Tarzan', na base da pressão e do volume de golpes, deixou o nigeriano tão desconfortável, que este não conseguiu responder seus ataques. Por conseguir tal feito, Strickland esbanja confiança para sua sequência no UFC.