Strickland detona a apatia de Adesanya no UFC 293: "Lutando contra um amador?"

O dia 9 de setembro de 2023 definitivamente não foi um dos dias mais inspirados da carreira de Israel Adesanya. Muito pelo contrário. Na data em questão, o então campeão foi dominado por Sean Strickland e perdeu o cinturão dos pesos-médios (84 kg) do UFC. Irreconhecível, o nigeriano teve sua atuação criticada por Dana White, presidente da liga. Agora, foi a vez de seu algoz detonar a 'apatia' de Izzy no confronto.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o evento em Sydney (AUS), Strickland chegou a questionar a real intenção de Adesanya em competir. Surpreso com a facilidade que teve para derrotar o renomado striker, o falastrão americano alfinetou o ex-campeão ao comparar seu nível com o de um atleta amador no combate entre os dois.

"Aparentemente sim (ele me subestimou). Sinto que esse cara nem tentou (lutar). Houve momentos em que estava lançando socos e pensei: 'Estou lutando contra um amador agora?'. Que m*** está acontecendo? Acho que como eu falo muito, as pessoas esquecem que eu sei lutar. Mas aqui estamos nós, vocês vão ter que falar comigo por mais tempo, desculpe (risos). P***. Provei que eu estava errado. Você vê o Izzy ir lá e f*** todo mundo e você o vence facilmente, é meio estranho. Um dia estranho, pessoal, estranho para c***", questionou Sean.