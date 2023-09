Strickland acena com possibilidade de realizar revanche imediata com Adesanya no UFC

Sean Strickland chocou o mundo no último sábado (9), ao atuar na Austrália. Em pleno território hostil, o americano surpreendeu ao vencer Israel Adesanya e, consequentemente, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC. E, ao que parece, 'Tarzan' já pode ter um adversário, uma vez que, logo depois da luta, Dana White revelou ser a favor de uma revanche imediata entre os rivais. Inclusive, o atleta comentou tal possibilidade.

Mesmo com a vitória de forma clara, Strickland não se mostrou contrário a realizar um novo duelo com Adesanya no UFC na sequência. Como ficou conhecido no MMA por treinar e lutar constantemente, não recusar combates e ajudar a empresa, Sean garantiu que sua postura não mudará, apesar de agora ser campeão do peso-médio. Portanto, o atleta não vê problema em dar uma revanche imediata para o nigeriano. A curiosidade é que, atualmente, Sean possui diversas opções para ter como adversário na categoria.

"Se eu aprendi alguma coisa sobre o UFC é: desde quando você pode escolher com quem lutar? O UFC nunca aparece e diz, 'Ei, Sean, você gostaria de lutar contra esse ou aquele cara?'. O UFC diz, 'Você está lutando contra esse cara. Lute contra ele'. Então, no final das contas, eu sou o campeão, alinhe-os, que vou derrubá-los ou vou cair", declarou o campeão do UFC, na coletiva de imprensa pós-show.