Previsão certeira de Caio Borralho para Strickland vs Adesanya viraliza na internet; veja

Dono de uma trajetória de domínio sobre a grande maioria de seus rivais no peso-médio (84 kg) na atualidade, Israel Adesanya entrou como franco favorito para o combate contra Sean Strickland, então quinto colocado no ranking da categoria, no último sábado (9), pela luta principal do UFC 293, na Austrália. Poucas pessoas previam ou apostavam em um triunfo do americano sobre o então campeão nigeriano, e o brasileiro Caio Borralho foi uma delas.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube' alguns dias antes do duelo entre Adesanya e Strickland, Caio Borralho previu de forma certeira o que aconteceria no octógono do UFC 293 (veja abaixo ou clique aqui). Depois do americano destronar o nigeriano e se sagrar campeão dos médios, o trecho com a análise do lutador brasileiro do Ultimate viralizou na internet.

"Pegando um pouco do começo da luta do Strickland com o Poatan. O Strickland andando para frente, marchando, começou a acertar uns jabs. Essa marcha dele para frente faz muito difícil você lutar com ele. Eu sei disso porque treinando com ele já é difícil, porque ele anda para frente o tempo todo. Ele tem um jeito meio doido de desviar os golpes. Isso para um cara que gosta de ser mais preciso, você não consegue acertar o Strickland precisamente. E isso pode mexer com a cabeça do Adesanya", analisou Borralho, antes de dar seu palpite.