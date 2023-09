Poatan analisa vitória de Strickland sobre Adesanya e minimiza 'milagre' no UFC

Assim como a comunidade do MMA, Alex Pereira também opinou a respeito da luta entre Sean Strickland e Israel Adesanya, realizada no último sábado (9), na Austrália. No entanto, se parte dos fãs e profissionais do esporte ficou surpresa com a vitória do 'bad boy' sobre 'The Last Stylebender', 'Poatan' apresentou uma visão diferente.

Antes do importante duelo acontecer no UFC 293, as casas de apostas apontaram Strickland como grande azarão contra Adesanya. Sendo assim, uma possível vitória do americano diante do até então campeão do peso-médio (84 kg) era tão improvável, que ganhou o status de milagre.

Mas, em seu canal no 'YouTube', 'Poatan' frisou que não ficou surpreso com o triunfo de 'Tarzan' em cima do nigeriano e enalteceu a atuação do ex-oponente e atual amigo. De acordo com o brasileiro, o atleta não deveria ser subestimado, pois já exibiu sua qualidade na trocação e um estilo de luta complicado para qualquer profissional lidar, baseado no volume de golpes e na pressão constante.