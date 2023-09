Perplexo! Treinador cita 'universo alternativo' ao analisar derrota de Adesanya

Treinador de Israel Adesanya e líder da equipe City Kickboxing, Eugene Bareman foi o responsável por atender os jornalistas após o nigeriano quebrar o protocolo e deixar a coletiva de imprensa pós-UFC 293. E, questionado sobre a derrota de seu pupilo para Sean Strickland, o profissional se mostrou tão perplexo como parte da comunidade do MMA.

Amplo favorito nas bolsas de apostas, Adesanya foi derrotado por Strickland por pontos, na luta principal do UFC 293, na Austrália, no último sábado. O surpreendente resultado foi classificado pelo treinador do agora ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate como uma espécie de 'universo paralelo', no qual seu pupilo atuaria na sua pior versão na disputa e o americano se aproveitaria disso para equilibrar as ações e sair vencedor.

"O universo faz coisas. Eu acho que Sean é um ótimo lutador e nunca pensei que ele não fosse capaz de vencer Israel, mas eu acredito que se Israel lutasse no máximo de suas capacidades, teria sido difícil para o Sean. Existia um universo alternativo onde Israel atua no seu pior no qual Sean poderia vencer, e eu estou sentado nesse universo agora. O camp de treinamento foi ótimo. Não vou dar nenhuma desculpa quando a isso", analisou Bareman.