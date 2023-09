Maldição? Equipe faz apelo para Drake após rapper perder aposta de R$ 2,5 milhões

Coincidência ou 'maldição'?

A brincadeira com a suposta 'maldição' de Drake se dá por, normalmente, o rapper apostar em lutadores favoritos e os mesmos virem a perder seus confrontos. Este foi novamente o caso no último fim de semana. Então número 5 do ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate, Sean Strickland era amplamente visto como azarão para a disputa de título contra Israel Adesanya.

No entanto, o americano - com uma performance estrategicamente impecável - levou a melhor durante grande parte dos 25 minutos de luta contra o nigeriano e garantiu a vitória nas papeletas dos juízes, conquistando, assim, o cinturão até 84 kg do UFC. O histórico negativo nas apostas gera o questionamento, em tom irônico, se Drake traz má sorte para os atletas que apoia, gerando a tal 'maldição', ou se tudo não passa de uma enorme coincidência.

Dear Mr. @Drake

Please don't bet on any of our fighters.

?