Dana White elogia Lipe Detona após estreia no UFC 293: "Futuro brilhante"

Único brasileiro escalado no card principal do UFC 293, do último sábado (9), Felipe dos Santos foi superado por Manel Kape em sua estreia na organização. Mas o resultado adverso não impediu o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' de brilhar no evento com sede em Sydney, na Austrália. Após embolsar 50 mil dólares (R$ 250 mil) por ter protagonizado a 'Luta da Noite', 'Lipe Detona', como é conhecido, foi extremamente elogiado por Dana White.

Após o show, durante a coletiva de imprensa, o presidente do UFC rasgou elogios ao desempenho do parceiro de treinos de Charles Do Bronxs. Vale ressaltar que Felipe aceitou enfrentar o décimo colocado do ranking dos pesos-moscas (57 kg) com apenas duas semanas de antecedência. Na opinião de Dana, o brasileiro aproveitou bem a oportunidade que lhe foi concedida.

"É, foi a luta da noite. E uau! O quão resistente e durão é esse garoto (Felipe dos Santos)! Eu adoro jovens (assim). O garoto ganhou a oportunidade. E ele não veio até aqui apenas para aparecer e ser pago, ele veio para vencer nesta noite. Acho que esse garoto tem um futuro muito brilhante", projetou o cartola do Ultimate.