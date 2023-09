Dana White descarta retorno de Alex Poatan ao peso-médio do UFC

"Acho que não. Acho que ele vai continuar nos meio-pesados. Não o vejo cortando peso novamente. É muito peso para cortar. O cara é um monstro", declarou o cartola.

Registro de 'Poatan' no UFC

Alex Pereira, de 36 anos, se tornou campeão do peso-médio do UFC em sua quarta participação no octógono. Na companhia desde 2021, o brasileiro venceu lutadores importantes como Jan Blachowicz, Israel Adesanya e Sean Strickland. Atualmente, 'Poatan' é o terceiro colocado no ranking dos meio-pesados da empresa.