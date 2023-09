Dana White comenta sobre insultos homofóbicos de lutadores no UFC 293: "Cometemos erros"

Relembre os casos

Ainda no card preliminar, Charles competiu contra Mike Diamond que, apesar de não ser atleta da casa, contou com o apoio do público presente na arena do UFC 293. Desta forma, após derrotar o 'favorito' dos fãs, Radtke ouviu vaias quando foi conceder sua entrevista no octógono. Incomodado com o ambiente hostil, o americano rebateu: "F***-se vocês, seus v***". Responsável por mediar a entrevista, Daniel Cormier rapidamente retirou o microfone do alcance do lutador.

Já no card principal, Kape não insultou os fãs, mas sim os companheiros de Kai Kara France na 'City Kickboxing'. Depois de derrotar Felipe dos Santos no que viria a ser eleita a 'Luta da Noite', Manel voltou a alfinetar o peso-mosca (57 kg) neozelandês, que seria seu adversário original no card. Após se envolver em uma confusão com Israel Adesanya na coletiva pré-evento, o atleta português mirou novamente nos 'amigos' do rival: "Todos os seus parceiros de equipe são um bando de v***". Novamente, Cormier interrompeu de forma imediata a entrevista após os insultos.