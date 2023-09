Cormier discorda de eventual revanche imediata entre Adesanya e Strickland no UFC

Momentos depois da luta principal do UFC 293 entre Sean Strickland e Israel Adesanya, durante a coletiva de imprensa após o show, Dana White indicou que o próximo passo para a categoria dos pesos-médios (84 kg) seria uma revanche imediata entre os dois competidores. Há, porém, quem discorde da visão do presidente do Ultimate. Ex-campeão da liga e agora comentarista da modalidade, Daniel Cormier faz parte deste grupo de pessoas.

Durante a transmissão do evento para os EUA, Cormier comparou a situação atual de Adesanya com a de quando o nigeriano foi nocauteado por Alex Poatan. Na opinião de 'DC', Izzy merecia uma revanche imediata contra o brasileiro na época, mas o mesmo, em sua visão, não pode ser dito na atual conjuntura contra Strickland. De olho em novos embates, o comentarista afirmou que gostaria de ver a categoria 'rodar' mais com novos candidatos ao título.

"A última vez que o Izzy perdeu (para o Poatan), tudo que podíamos falar era que ele deveria ser o próximo (pelo título) novamente. Não penso dessa forma dessa vez. Não acho que ele deveria lutar pelo cinturão em seguida. Não acho que ele deveria receber uma revanche imediata. Acho que a categoria tem que andar um pouco. É como um novo mundo, sabe? Sean Strickland agora abriu uma imensidão de possibilidades de novos confrontos", opinou 'DC'.