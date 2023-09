Chimaev parabeniza Strickland por conquista de cinturão, mas projeta luta no UFC

Histórico de Chimaev no UFC

Invicto no MMA, Khamzat Chimaev, de 29 anos, disputou seis lutas no UFC e impressionou em ação. O russo estreou pela organização em 2020 e suas vítimas nela foram John Phillips, Rhys McKee, Gerald Meerschaert, Li Jingliang, Gilbert 'Durinho' e Kevin Holland. Atualmente, 'Borz' é dono do quarto lugar no ranking dos meio-médios (77 kg) e se prepara para atuar no peso-médio.

@SStricklandMMA Congratulations ?

See you soon Mike ?

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) September 10, 2023