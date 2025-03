Kirsty Coventry é eleita, e COI terá primeira presidente mulher da história

Coventry é membro do COI e, desde 2018, Ministra do Espore no Zimbábue. Ela também foi vice-presidente da Federação Internacional de Surfe entre 2017 e 2024.

Como atleta, disputou cinco edições de Jogos Olímpicos e ganhou sete medalhes (dois ouros, quatro pratas e um bronze). Além disso, ela conquistou três títulos mundiais de piscina longa e quatro na piscina curta.