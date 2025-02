De novo ele: Duplantis quebra seu próprio recorde mundial do salto com vara

Na ausência do campeão olímpico Noah Lyles e do medalhista de prata jamaicano Kishane Thompson, que não largou, Fred Kerley dominou os 100m. O americano venceu com o tempo de 9s87, apenas um centésimo à frente do queniano Ferdinand Omanyala.

O norueguês Karsten Warholm também aproveitou a ausência do campeão olímpico americano, Rai Benjamin, para vencer os 400m com barreiras com 46s95.

Entre as mulheres, a holandesa Femke Bol, que já havia vencido na quinta-feira em Lausanne, repetiu o feito na cidade polonesa, superando com o tempo de 52s12 a americana Anna Cockrell.

Os 400m foram vencidos pela dominicana Marileidy Paulino, medalhista de ouro em Paris-2024 na distância.