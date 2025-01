PSV acaba com invencibilidade do líder Liverpool na Champions e avança

O PSV Eindhoven presenteou seus torcedores com uma vitória de virada nesta quarta-feira (29) sobre o poderoso Liverpool por 3 a 2, encerrando a invencibilidade dos 'Reds' na Liga dos Campeões, um resultado que não impediu que os ingleses terminassem em primeiro lugar na fase de liga e classificados diretamente para as oitavas de final do torneio.

O time holandês venceu em seu Philips Stadion com gols do belga Johan Bakayoko aos 35 minutos, do marroquino Ismael Saibari (45') e um gol contra de Andy Robertson nos acréscimos do primeiro tempo (45'+6).

O Liverpool havia aberto o placar com um pênalti convertido pelo holandês Cody Gakpo (28') e chegou a ficar em vantagem com um gol de Harvey Elliot (40').