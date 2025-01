Real bate recorde como 'clube mais rico' do mundo; time brasileiro vira top 30

De Taylor Swift à NFL

Pelo segundo ano consecutivo, são as receitas comerciais, com 4,9 bilhões de euros gerados (R$ 30,46 bilhões), que constituem a maior parte das receitas dos clubes.

O maior crescimento ocorre, no entanto, nas vendas de ingressos, com um aumento de 11% nas receitas adicionais em relação ao ano passado.

Nessa classificação, o Real Madrid domina com 248 milhões de euros (R$ 1,54 bilhões) após o término das obras de renovação e modernização do estádio Santiago Bernabéu, que agora tem uma cobertura retrátil.

Nos últimos meses aconteceram grandes shows musicais por lá, incluindo da estrela americana Taylor Swift, e em 2025 será realizado lá o primeiro jogo da história do futebol americano da NFL na Espanha.

Apesar de ter um local com capacidade muito mais limitada do que outros grandes estádios do continente, com 48 mil lugares, o PSG consegue ficar em segundo lugar nessa categoria, com 170 milhões de euros (R$ 1.05 bilhões) no Parque dos Príncipes.