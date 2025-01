Djokovic vence, supera Federer e vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic perdeu um set, mas reagiu e venceu nesta quarta-feira (15) para chegar à terceira rodada do Aberto da Austrália e além disso, ainda superou seu grande companheiro Roger Federer como detentor do maior número de partidas de simples do Grand Slam já disputadas.

O jogador de 37 anos enfrentou uma forte resistência do destemido português Jaime Faria antes de vencer por 6-1, 6-7 (4/7), 6-3 e 6-2 na Rod Laver Arena. Seu próximo adversário será o 26º cabeça-de-chave, o tcheco Tomás Machac.

Essa foi a 430ª partida de Grand Slam de Djokovic, que se tornou assim o detentor exclusivo do recorde de maior número de partidas de simples disputadas, masculinas ou femininas, na era Open, à frente de Federer (429) e de Serena Williams (423).