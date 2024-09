Agressor da maratonista Rebecca Cheptegei, queimada viva, morre no hospital

O homem que atacou a atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei morreu em consequência das queimaduras que sofreu ao jogar gasolina e atear fogo na maratonista, informou o hospital queniano onde estava internado.

Dickson Ndiema Marangach, que foi apresentado pela polícia do Quênia como companheiro da atleta, sofreu ferimentos em 30% do corpo no ataque mortal contra Cheptegei, que virou um caso emblemático de violência de gênero.

"É verdade que perdemos Dickson Ndiema ontem à noite, por volta das 20H00" (segunda-feira, 15H00 de Brasília), disse à AFP um funcionário do departamento de Comunicação do Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH), na cidade de Eldoret.