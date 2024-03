Djokovic eliminado por italiano no Masters de Indian Wells

Em uma das grandes zebras do Masters 1000 de Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking ATP, foi eliminado na segunda-feira pelo jovem italiano Luca Nardi (123) na terceira rodada do torneio disputado na Califórnia.

'Nole', que voltou ao circuito em Indian Wells após seis semanas de descanso, foi surpreendido por uma grande atuação de Nardi, jogador que entrou na chave principal do torneio devido ao abandono de última hora do argentino Tomás Etcheverry.

O italiano, de 20 anos, derrotou o ídolo com parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, em duas horas e 22 minutos.