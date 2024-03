Barcelona vence Napoli (3-1) e vai às quartas da Champions

O Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1 nesta terça-feira (12), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e se classificou para as quartas do torneio continental pela primeira vez desde 2020.

O meio-campista Fermín colocou o Barça na frente (15') e o lateral português João Cancelo ampliou o logo depois (17'), antes de o zagueiro Amir Rrahmani diminuir para os napolitanos (30') e o astro polonês Robert Lewandowski marcar mais um reta final (83'), fechando o placar agregado em 4 a 2 a favor do time catalão.

O Barcelona volta as quartas de final da Liga dos Campeões quatro anos depois, enquanto o Napoli não só foi eliminado como também perdeu as chances de disputar a Copa do Mundo de Clubes.