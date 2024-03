Filho de mãe brasileira, norueguês Lucas Braathen vai representar Brasil no esqui

Filho de mãe brasileira, o esquiador norueguês Lucas Braathen, campeão mundial de slalom, revelou que vai representar o Brasil na próxima temporada, após uma disputa com a federação da Noruega.

Braathen anunciou sua aposentadoria de forma surpreendente em outubro do ano passado, com apenas 23 anos, após um longo conflito com a federação norueguesa sobre os direitos de imagem dos atletas, que se agravou quando ele participou de uma sessão de fotos não autorizada para uma marca de roupas.

"Vou voltar e esquiar pelo Brasil. Estou muito orgulhoso disso", disse Braathen, que tem cinco vitórias em Copas do Mundo em sua carreira, em entrevista coletiva organizada por seu patrocinador em Salzburgo, na Áustria.