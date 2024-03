Chelsea vence Newcastle no encerramento da rodada do Inglês

Contra o Newcastle, os 'Blues' abriram o placar rapidamente com um chute de Cole Palmer que desviou em Nicolas Jackson antes de entrar (6'), mas sofreram o empate pouco antes do intervalo com Alexander Isak (43').

No segundo tempo, Palmer bateu de fora da área para recolocar o time londrino na frente (57'), antes de Mykhailo Mudryk (76') fazer o terceiro.

No minuto final, o Newcastle diminuiu com um belo chute de Jacob Murphy (90'), que havia entrado no primeiro tempo no lugar de Anthony Gordon, lesionado.

Com o resultado, o Chelsea se manteve na 11ª posição do campeonato, um ponto atrás justamente do Newcastle (10º), mas com um jogo a menos.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação: