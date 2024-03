Almería marca nos acréscimos e arranca empate com Sevilla no Espanhol

O Almería, lanterna do Campeonato Espanhol, arrancou um empate em 2 a 2 com o Sevilla nesta segunda-feira (11), no jogo que fechou a 28ª rodada.

Como aconteceu em outras ocasiões na temporada, o time do técnico Gaizka Garitano abriu o placar com o meia Adrián Embarba (38').

Quando o jogo parecia se encaminhar para a primeira vitória do Almería no campeonato, o Sevilla virou na reta final do segundo tempo marcando dois gols em cinco minutos, com Dodi Lukebakio (81') e Lucas Ocampos (86').