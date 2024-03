Napoli tropeça no Torino a 4 dias de enfrentar Barça na Champions

O Napoli, atual detentor do 'Scudetto', mas que está vivendo uma temporada decepcionante, não passou do empate em 1 a 1 com o Torino nesta sexta-feira (8), no estádio Diego Maradona, no jogo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Italiano.

Jogando em casa, o time napolitano abriu o placar no segundo tempo com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia (61'), mas pouco depois o paraguaio Antonio Sanabria deixou tudo igual (64').

O resultado interrompe a reação que o Napoli mostrou nos últimos jogos, com vitórias sobre Sassuolo (6 a 1) e Juventus (2 a 1).