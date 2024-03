Liverpool e City fazem clássico valendo a liderança do Campeonato Inglês

Liverpool e Manchester City, dois pesos pesados do futebol inglês nos últimos anos, se preparam para um duelo eletrizante no próximo domingo, pela 28ª rodada da Premier League, com a liderança do campeonato em jogo.

Um ponto separa as duas equipes na tabela. Os 'Reds', que estão na frente, querem a vitória para abrirem distância, enquanto o City vai para o tudo ou nada em Anfield para assumir o primeiro lugar.

A rivalidade e a tensão são evidentes, o que acrescenta ainda mais ingredientes neste jogo com cara de decisão.