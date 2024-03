Liverpool, Roma e Olympique de Marselha já pensam nas quartas da Liga Europa

No início do segundo tempo, o Sparta Praga diminuiu com um gol contra de Conor Bradley (46'), mas o Liverpool reagiu rapidamente com o colombiano Luis Díaz (53').

Nos acréscimos, o húngaro Dominik Szoboszlai fechou a goleada do Liverpool (90'+3).

Esta goleada na Liga Europa enche de moral os 'Reds' antes do confronto decisivo do próximo domingo contra o Manchester City, que vale a liderança do do Campeonato Inglês.

E na capital italiana, a Roma não tomou conhecimento do Brighton.

Inspirados no ataque, os 'giallorossi' construíram a boa vitória com gols de Paulo Dybala (12'), Romelu Lukaku (43'), Gianluca Mancini (64') e Bryan Cristante (68').

- Milan e Leverkusen aliviados -

Dois dos favoritos ao título sofreram mais do que o esperado: o Milan teve muito trabalho para bater o Slavia Praga em casa por 4 a 2, enquanto o Bayer Leverkusen arrancou um empate em 2 a 2 com o Qarabag no Azerbaijão.