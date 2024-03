Real Madrid empata com Leipzig (1-1) mas vai às quartas da Champions

O Real Madrid sofreu mas se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões ao empatar com o RB Leipzig (1-1) no jogo de volta das oitavas, na noite desta quarta-feira (6), no estádio Santiago Bernabeu, na capital espanhola.

Depois de vencer por 1 a 0 na partida de ida na Alemanha, o Real foi seriamente pressionado por um valente time do Leipzig, quinto colocado da Bundesliga.

Os madridistas, que buscam seu décimo quinto troféu na competição, abriram o placar com um gol do atacante brasileiro Vinicius Jr (65') e o Leipzig empatou por meio de Willi Orban pouco depois (68').