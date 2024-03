Liverpool visita Sparta em Praga pela ida das oitavas de final da Liga Europa

Para essa partida em Praga, Klopp incluiu na lista o atacante egípcio Mohamed Salah, que estava afastado há duas semanas e meia por problemas físicos.

Mas sua presença em campo ainda é incerta. "Ele está conosco, treinou dois dias, cheio de energia. Vamos ver", disse o técnico.

"Queremos ser prudentes, temos que ter cuidado, mas no meio de um período super intenso da temporada, precisamos de todos. Veremos quanto tempo poderemos utilizá-lo", acrescentou Klopp.

Outra equipe inglesa, o Brighton (atualmente 9º colocado na Premier League) enfrentará a Roma, que vem de quatro vitórias consecutivas em jogos oficiais.

O Bayer Leverkusen, do técnico Xabi Alonso, que continua surpreendendo com sua liderança isolada e invencibilidade na Bundesliga, enfrentará o Qarabag, do Azerbaijão, que chegou às oitavas de final de uma competição continental pela primeira vez em sua história.

O Milan, outro dos grandes clubes europeus mais habituados à Liga dos Campeões do que à Liga Europa, vai receber o Slavia Praga. O time italiano, atualmente terceiro colocado no campeonato italiano, vai entrar em campo como favorito contra a equipe tcheca e também é um dos sérios candidatos a disputar a final no dia 22 de maio.