City vence Copenhagen novamente (3-1) e vai às quartas da Champions

O Manchester City, atual campeão, avançou sem dificuldades às quartas de final da Liga dos Campeões, ao vencer o Copenhagen por 3 a 1 nesta quarta-feira (6), no Etihad Stadium, repetindo o placar da vitória no jogo de ida na Dinamarca.

Apesar de poupar vários titulares, o City começou a partida com alta intensidade e aos dez minutos já vencia por 2 a 0, com gols do suíço Manuel Akanji (5') e do argentino Julián Álvarez (9'). O norueguês Mohamed Elyounoussi diminuiu para os visitantes (29') e seu compatriota, o artilheiro Erling Haaland, fez o terceiro dos 'Citizens' (45'+3).

