Botafogo vence Bragantino (2-1) na ida da 3ª fase da Libertadores

O Botafogo ficou mais perto da fase de grupos da Copa Libertadores-2024 nesta quarta-feira (6) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, ao vencer o Bragantino por 2 a 1, no duelo brasileiro de ida pela terceira rodada da fase preliminar do torneio continental.

Dois golaços de Junior Santos, um em cada tempo, deram a vitória ao time carioca, que defenderá essa vantagem de um gol na próxima semana em Bragança Paulista para poder voltar a disputar a fase de grupos da Libertadores após sete anos.

Juninho Capixaba, nos acréscimos do primeiro tempo, empatou provisoriamente a partida para o Bragantino, que após a derrrota desta quarta-feira terá que vencer em casa para seguir no torneio.