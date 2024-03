PSG relaciona Marquinhos para volta das oitavas da Champions contra Real Sociedad

O brasileiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, e o português Danilo Pereira, seu companheiro de defesa, que não jogaram contra o Monaco na última sexta-feira, foram relacionados para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Real Sociedad, na terça-feira, na Espanha.

Por sua vez, o atacante espanhol Marco Asensio não viaja a San Sebastián devido a uma "leve contusão no quadril", anunciou o PSG nesta segunda-feira (4).

Marquinhos, líder do setor defensivo do time parisiense, treinou normalmente no domingo. O brasileiro foi desfalque nos últimos dois jogos por uma lesão sofrida na panturrilha no dia 17 de fevereiro, contra o Nantes.