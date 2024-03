Pai de Verstappen diz que Red Bull vai 'explodir' se Horner continuar na equipe

O ex-piloto Jos Verstappen, pai do atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, afirmou que a Red Bull vai "explodir" se o chefe da equipe, Christian Horner, recentemente inocentado das acusações de "comportamento inapropriado" com uma funcionária, for mantido no cargo.

"Existe uma tensão [na equipe] enquanto ele continuar", declarou Jos Verstappen ao caderno de esportes do jornal britânico Daily Mail, horas depois da vitória de seu filho no Grande Prêmio do Bahrein, no sábado, a primeira corrida da temporada.

"A equipe corre o risco de se desintegrar. Não pode continuar assim. Vai explodir", disse o ex-piloto holandês de F1.