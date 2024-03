Nice perde para Toulouse no Francês; Brest se isola em 2º

O Brest se consolidou na vice-liderança do Campeonato Francês com uma vitória sobre o Le Havre por 1 a 0 neste domingo (3), abrindo quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (3º), enquanto o Nice, derrotado pelo Toulouse por 2 a 1, perdeu chance de entrar na zona de classificação da Champions.

Com a vitória sobre o Le Havre, o Brest soma 13 jogos sem perder no campeonato e fica a nove pontos do líder PSG.

O gol do jogo saiu aos 34 minutos do primeiro tempo pelos pés do meio-campista Pierre Lees-Melou, destaque da equipe nesta sequência positiva.