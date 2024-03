Max Verstappen vence GP do Bahrein de Fórmula 1

Atual tricampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull) começou com o pé direito a temporada 2024, com vitória de ponta a ponta no Grande Prêmio do Bahrein, disputado neste sábado (2), no circuito de Sakhir.

Seu companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez, chegou em segundo e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro.

- Classificação do Grande Prêmio do Bahrein: