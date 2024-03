Francês Ugo Humbert vence ATP 500 de Dubai e segue sem perder finais no circuito

O tenista francês Ugo Humbert, número 18 do mundo), se sagrou campeão do ATP 500 de Dubai, seu sexto título em seis finais disputadas no circuito masculino de tênis, ao derrotar o cazaque Alexander Bublik (23º) neste sábado (2).

Humbert fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 25 minutos.

Em grande forma nos últimos meses, o francês de 25 anos, que foi campeão do ATP 250 de Marselha há três semanas, será número 14 do mundo a partir de segunda-feira, a melhor classificação de sua carreira.