Dortmund e Leipzig vencem e mantêm disputa acirrada por vaga na Champions

Em Berlim, Karim Adeyemi (41') abriu o placar pouco antes do intervalo para o Dortmund, que sofreu até Ian Maatsen (90') marcar o segundo na reta final da partida.

Por sua vez, a vida do Leipzig também não foi fácil contra o Bochum (15º). Apesar do placar, o time saiu atrás logo aos 7 minutos, com Maximilian Wittek marcando para os donos da casa.

O espanhol Dani Olmo empatou ainda no primeiro tempo (30') e, depois do intervalo, Lois Openda (68'), Ivan Ordets (71' contra) e o Yussuf Poulsen (72') sacramentaram a vitória do Leipzig.

A grande goleada do dia foi um 6 a 0 do Augsburg (10º) sobre o lanterna Darmstadt.

No domingo, o Bayer Leverkusen visita o Colônia (16º) e pode aumentar sua vantagem na liderança para dez pontos em caso de vitória, após o empate do Bayern de Munique (2º) com o Freiburg (9º) em 2 a 2 na sexta-feira.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: