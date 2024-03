Rennes vence time da 4ª divisão e vai às semifinais da Copa da França

O Rennes, sétimo colocado da Ligue 1 francesa, fez valer a lógica e se classificou para as semifinais da Copa da França, ao derrotar nesta quinta-feira (29), em Saint-Etienne, uma combativa equipe do Le Puy, da quarta divisão, por 3 a 1.

O clube bretão se junta assim ao Lyon e ao Valenciennes (da 2ª divisão) na lista dos semifinalistas, que garantiram a classificação na terça e na quarta-feira, respectivamente.

Ainda faltaria um confronto, o de maior destaque, entre o Paris Saint-Germain e o Nice no dia 13 de março, no Parque dos Príncipes, na capital. Esse duelo foi adiado para permitir que o PSG se concentrasse na preparação para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, que jogará na terça-feira contra a Real Sociedad (na ida: vitória por 2 a 0 do atual campeão francês).