Valenciennes, lanterna da 2ª divisão, vai à semifinal da Copa da França

Em um duelo entre duas equipes de divisões inferiores, o Valenciennes (2ª) eliminou o Rouen (3ª) nos pênaltis (4-2 depois de empate em 1 a 1) nesta quarta-feira (28), e se classificou para as semifinais da Copa da França.

No tempo regulamentar, o Valenciennes, lanterna da Ligue 2 e praticamente rebaixado para a terceira divisão, saiu na frente com o gol de Mathias Oyewusi (26'), mas o Rouen empatou nos acréscimos da segunda etapa com Damien Loppy (90'+1).

Na decisão por pênaltis, a sorte sorriu para o Valenciennes, que colocou fim à aventura do Rouen, carrasco do atual campeão Toulouse e do Monaco nas fases anteriores.