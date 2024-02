Rigobert Song não é mais técnico da seleção de Camarões

'Rigo', que assumiu o cargo no início de 2022, conseguiu uma classificação quase milagrosa para a Copa do Mundo do Catar, com um gol nos últimos segundos do 'playoff' contra a Argélia.

No Mundial, os 'Leões Indomáveis' caíram na fase de grupos, mas conseguiram uma vitória história sobre o Brasil (1 a 0), a primeira derrota da Seleção para uma equipe africana na história do torneio.

Em 23 jogos à frente da seleção camaronesa, Rigobert Song, que como jogador foi campeão da CAN em 2000 e 2002, venceu apenas seis. Os outros foram nove derrotas e oito empates.

Song "contribuiu muito para a equipe", declarou Eto'o, que foi capitão da seleção quando jogador.

"Agora é preciso pensar no futuro", concluiu o agora dirigente.

O nome do novo treinador não foi anunciado até o momento.