Inter goleia Atalanta em jogo atrasado do Italiano; Napoli atropela Sassuolo

Cada vez mais perto do 'Scudetto', a Inter de Milão goleou a Atalanta por 4 a 0 nesta quarta-feira (28), em San Siro, enquanto o Napoli atropelou o Sassuolo por 6 a 1, em jogos atrasados da 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, os 'nerazzurri' têm agora 12 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a Juventus, a 12 rodadas do fim do campeonato, no qual estão se mostrando muito superiores aos demais, com apenas uma derrota em 26 jogos.

As partidas desta quarta-feira, inicialmente programadas para janeiro, foram adiadas porque a Inter e Napoli disputaram a Supercopa da Itália na Arábia Saudita, onde o time do técnico Simone Inzaghi ficou com o título ao derrotar os napolitanos na final.